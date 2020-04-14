Kayıtlı işsiz Mart'ta 3 milyon 675 bin kişi Kayıtlı işsizler Mart'ta aylık bazda yüzde 6.5 azalarak 3 milyon 675 bin kişiye geriledi.

Kayıtlı işsizler Mart'ta aylık bazda yüzde 6.5 azalarak 3 milyon 675 bin kişiye geriledi.

İşkur verilerine göre, kayıtlı işsizlerin yüzde 51.1'i erkek, yüzde 48.9'u kadın, yüzde 36.4'ü de 15-24 yaş grubunda bulunuyordu.

Mart ayında İşkur'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 167 bin 306 ve Ocak-Mart döneminde de 503 bin 51 düzeyindeydi.Buna göre, açık işlerin yüzde 96.6'sı özel sektörden alındı. En fazla açık iş 180 bin 338 kişi ile imalat sanayi sektöründeydi. Ayrıca, en çok açık iş "satış danışmanı, güvenlik görevlisi, konfeksiyon işçisi" mesleklerindeydi.İşkur verilerine göre, Ocak-Mart döneminde en çok işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.En fazla işe yerleştirme sırasıyla, "güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

Mart ayında İşkur aracılığıyla yüzde 67.9 ile 50 bin 444'ü erkek, yüzde 32.1 ile de 23 bin 887'si kadın olmak üzere, 74 bin 331 kişi işe yerleştirildi. Ocak-Mart döneminde de 245 bin 681 kişi işe yerleştirildi. (Grafik - Tablo)

Kaynak: DHA