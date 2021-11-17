Kayıtlı Esnafa Tatlı Karşılama

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi hal denetim ekipleri, kaçak sebze ve meyve girişini önlemek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimde olan ekipleri ziyaret eden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, denetimler esnasında kayıt bildirimi yapan esnaflara tatlı ikramında bulunarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Ferda Türker ile birlikte merkez hal denetim ekiplerini ziyaret etti. İl genelinde şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek ve kayıtlı esnafın hakkını korumak için görevlerini özveriyle sürdüren ekiplere kolaylıklar dileyen Vitaş, denetimlere eşlik etti. Denetimler esnasında kayıt bildiriminde bulunan esnaflara teşekkür ederek tatlı ikram eden Daire Başkanı Vitaş, esnafa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti. Hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını korumak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Vitaş, hal denetim ekiplerini ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

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