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Kayıtlar için son gün 4 Haziran

Kayıtlar için son gün 4 Haziran
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin online olarak düzenlediği Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri için kayıtların 4 Haziran'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin online olarak düzenlediği Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri için kayıtların 4 Haziran'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Tepebaşı Belediyesi, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinlikler ile vatandaşlar için hem verimli hem de keyifli aktivite seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu amaçla 7-16 yaş arası için online olarak gerçekleştirilen Sosyal Gelişim ve Beceri Atölyeleri de tüm yaş grubundan çocuklar için faydalı etkinlikler barındırıyor. Geri Dönüşüm Kukla Atölyesi, Öykü Atölyesi ve Sanatla Rehberlik Atölyesi çocuklar için güzel şekilde vakit geçirme imkanı sunuyor.

Son kayıt tarihi 4 Haziran olarak belirlenen ücretsiz atölye çalışmaları hakkında detaylı bilgi almak ve katılmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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