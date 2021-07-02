Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek

Tarih: 01 Temmuz 2021 Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Kayıt Yenileme işlemleri, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ve Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Tarih: 01 Temmuz 2021 Kayıt Yenilemeler 1-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek Kayıt Yenileme işlemleri, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi ve Beylikdüzü Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

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Kaynak: Habermetre