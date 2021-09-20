Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER, KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ T. C. ZİRAAT BANKASI ATM'LERİNDEN VEYA İNTERNET BANKACILIĞINDAN ÖĞRENCİ NUMARALARINI GİREREK YATIRABİLECEKLERDİR.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER, KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ T. C. ZİRAAT BANKASI Atm'LERİNDEN VEYA İNTERNET BANKACILIĞINDAN ÖĞRENCİ NUMARALARINI GİREREK YATIRABİLECEKLERDİR.
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