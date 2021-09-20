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Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine

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Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER, KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİ T. C. ZİRAAT BANKASI ATM'LERİNDEN VEYA İNTERNET BANKACILIĞINDAN ÖĞRENCİ NUMARALARINI GİREREK YATIRABİLECEKLERDİR.

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