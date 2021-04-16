Kayıt döneminde 'sanal tur' devri
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Kayıt döneminde 'sanal tur' devri

Kayıt döneminde 'sanal tur' devri
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özel okulların kayıt döneminin başlaması ile veliler çocuklarının nasıl bir okul ortamında eğitim göreceğine dair detaylı araştırmalara başladı.

Özel okulların kayıt döneminin başlaması ile veliler çocuklarının nasıl bir okul ortamında eğitim göreceğine dair detaylı araştırmalara başladı. İSTEK Okulları, kampüsün sınıflarını, laboratuvarlarını, yemekhanelerini sanal tur ile gezdirme kararı aldı.  

Veliler, çocuklarının nasıl bir okul ortamında eğitim göreceğine dair detaylı araştırmalara başladı. Pandemi öncesinde, okulların yüz yüze tüm fiziksel alanlarını gezerek bilgi edinebilirken, bu süreçte okul seçimi ve kayıt döneminin nasıl güvenli bir şekilde yürütüleceği merak konusu oldu. İSTEK Okulları kayda gelecek velilerin, okulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve çalışanlarının sağlığı için; kampüslerin sınıflarını, kültürel ve sanatsal alanlarını, laboratuvarlarını, yemekhanelerini sanal tur ile gezdirme kararı aldı. Kampüslerin tüm mekanları, katları, sınıfları ve ortak kullanım alanları artık sanal tur ile internet üzerinden gezilebilecek.  

GENİŞ ÇAPLI ÖNLEMLER ALINDI 

İSTEK Okulları'ndan yapılan açıklamada, "Kampüslerde pek çok önlem alındı ve alınmaya da devam ediyor. Geniş çaplı önlemlerin alındığı kampüslerde iç ve dış tüm mekanların dezenfektasyon işlemleri düzenli olarak yapılıyor. Okul girişinde, bahçe girişlerinde ve tuvalet önlerinde dezenfektanlı hijyenik paspaslar ile öğrencilerin ayakkabıları dezenfekte edilerek içeri alınıyor. Sınıflarda, lobide ve bahçede ise el dezenfektanı stantları yer alıyor. Öğrencilerimiz servisten sınıflara, yemekhaneden ortak kullanım alanlarına tüm mekanlarda pandemi kurallarına uygun düzenlemeler ile eğitime devam ediyor" denildi. 

SANAL TUR VELİLERİ MUTLU ETTİ 

Açıklamanın devamında, "Kampüslerin sınıftan tuvalete, bahçeden yemekhaneye, laboratuvardan kütüphaneye tüm mekanları tek tek fotoğraflandı ve sanal tura dönüştürülerek internet üzerinden yayınlanmaya başladı. Veliler uygulamayı memnuniyetle karşıladı" ifadeleri yer aldı.  

Okulun İstanbul kampüslerinin sanal turları 'https://360sanaltur.istek.k12.tr' linkinden ziyaret edilebilir. 


Kayıt döneminde 'sanal tur' devri
Kayıt döneminde 'sanal tur' devri
Kayıt döneminde 'sanal tur' devri
Kayıt döneminde 'sanal tur' devri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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