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Eskişehir, İşçi, Ekonomi

Kayıt dışının 1 puan düşmesi ekonomiye yılda 3,3 milyar lira katkı sağlıyor

Eskişehir Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa, kurumlarının ana görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamın önlenmesi olduğunu belirterek, "Kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi ülke ekonomisine bir yılda yaklaşık 3,3 milyar liralık artı katkı sağladığını da belirtmemiz...

09.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:41
Kayıt dışının 1 puan düşmesi ekonomiye yılda 3,3 milyar lira katkı sağlıyor

Eskişehir Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa, kurumlarının ana görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamın önlenmesi olduğunu belirterek, "Kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi ülke ekonomisine bir yılda yaklaşık 3,3 milyar liralık artı katkı sağladığını da belirtmemiz gerekir" dedi


İbrahim Kısa, yaptığı açıklamada, kurumlarının ana görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamın önlenmesi olduğunu belirtti. Kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu anlatan Kısa, "Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı istihdam işverenler arasında haksız rekabetin ortaya çıkması, denetim ile tespiti halinde ağır yaptırımlarla karşılaşma, kamu kurumları tarafından verilen hibe, kredi, teşvik ve desteklerden yoksun kalma ve işyerindeki verimliliğin azalması gibi işverenler açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Sigortasız çalışan işçiler ise kurumumuzca ödenen sağlık ve analık yardımlarından, iş göremezlik ödeneklerinden, ölüm, maluliyet ve yaşlılık aylıklarından ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarından mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi ülke ekonomisine bir yılda yaklaşık 3,3 milyar liralık artı katkı sağladığını da belirtmemiz gerekir" dedi.


2019 yılında 2 bin 465 işyerine rehberlik ve denetim faaliyeti


Kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında geçen yıl toplamda 78 adet rehberlik ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini anlatan İbrahim Kısa, "Yine bu kapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılı Ekim ayında rehberlik ve yaygın yoğun denetim faaliyetleri kapsamında 559 işyeri, sektörel denetimler kapsamında 390 işyeri ayrıca 2019 yılı Kasım ayında ise rehberlik ve yaygın yoğun denetim faaliyetleri kapsamında 800 işyeri olmak üzere 2019 yılında toplam 2 bin 465 adet işyerine rehberlik ve denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulan kayıt dışı istihdam konusunda, 2020 yılında da Nisan ve Kasım ayları arasında rehberlik ve yaygın yoğun denetim faaliyetlerimiz işyerlerinde devam edecek olup, işverenlerimizin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için konuya hassasiyet ile yaklaşmalarını temenni ederim" diye kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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