Kayıt Dışı İstihdamda Hedef Yüzde 15

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanı Ahmet Yetim, Türkiye'deki kayıt dışı istihdam oranının şu anda yüzde 34 olduğunu, 2023'te bu oranı yüzde 15 seviyesine kadar düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Samsun'da yapılan Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi'nde (KİDEP) esnaf odaları başkanlarına kayıt dışı istihdam anlatıldı. Esnaflar kayıt dışı ve sigortasız çalışmanın zararları hakkında bilgilendirildi.

Toplantının açılışında konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, "KİDEP kapsamında sınırlı illerde yapılan bu toplantının ilimizde yapılması çok büyük bir şans. Sosyal güvenlik anayasal bir hak ve çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorunda. İşverenlerde yanlarında çalıştırdıkları kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorunda. Türkiye 2023 vizyonunda dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflerken, gelişmeyi destekleyen aktörlerden bir tanesi de sizlersiniz. Sizlerin sağlıklı bir şekilde işletmelerinizi devam ettirmeniz ve büyüyebilmeniz ekonomi için ne kadar önemliyse, herkesin güvence kapsamında içerisinde olması da çok önemli. Sosyal güvenlik konusundaki dikkatiniz için teşekkür ederim" dedi.

Kayıt dışı istihdamdaki hedeflerinden bahseden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanı Ahmet Yetim ise, "Kayıt dışı istihdam, hem haksız rekabete, haksız kazanca sebep olmakta hem de işverenler çok yüksek mali yaptırımlarla karşılanabilir. Örneğin sadece 1 işçiyi 1 ay süreyle sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenin ödeyeceği idari para cezası ve prim miktarı yaklaşık 8 bin 879 TL'dir. Yapılan tespitlerde işçinin sigortasız çalıştırıldığı süre 6 ay ise bu tutar yaklaşık 32 bin 979 TL, 1 yıl ise yaklaşık 61 bin 899 TL olmaktadır. Ayrıca bu iş yerleri teşviklerden de yararlanamamaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadelede yapılan çalışmalar ile Türkiye önemli bir mesafe kat etmiştir. 2002 yılında yüzde 52 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam oranı yapılan çalışmalar kapsamında yüzde 34'e kadar düşmüştür. 2017 Aralık ayı sonundaki verilere göre sigortasız çalışanların oranı yüzde 33,27'e düşmüştür. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'da ise bu oran yüzde 44,67'dir. Kayıt dışı istihdamla ilgili çalışmalar henüz bitmiş değil. Kayıt dışı istihdamın azaltılarak 2023 yılında tarım dışında yüzde 15'e indirilmesi için kurum olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmalardan en önemlisi de KİDEP projesidir" diye konuştu.

Esnaflar adına konuşan SESOB Başkanı Eyüp Güler de esnaflar olarak kayıt dışına karşı devletin yanında olduklarını ifade etti. - SAMSUN