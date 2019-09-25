25.09.2019 19:20

Kayıt dışı istihdam denetimleri 1 Kasım'da başlayacak

Kaçak yabancı çalıştıran işverene ağır cezalar gelecek

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Vali Yerlikaya açıkladı: "12 Temmuz itibarıyla 33 bin 500 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine aktarıldı"

İSTANBUL - İSO Meclisi aylık olağan toplantısına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kayıt dışı istihdam, kaçak göçmen konularında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, kaçak yabancı çalıştıran işverene, ağır cezalar geleceğini söyledi. Yerlikaya, bir kaçak yabancı işçi için işverene sektörlere göre değişim göstermek üzere 120 bin TL 600 bin TL arasında cezai yaptırım uygulanacağını vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin aylık olağan toplantısı 'Üretimin Gücünü ve Değerini Bilen Bir İstanbul Vizyonu Eşliğinde Sanayimizin Geleceğine, Sorunlarına ve İş birliği Olanaklarına Bakış' ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35 düzeyinde"

Konuşmasında kamu yararının korunması noktasında çok önemli bir sorun olarak görülen kayıt dışı istihdama değinen Bahçıvan, devletin gelirlerinin azalmasına ve bütçe açığının artmasına neden olan kayıt dışı istihdamın çok önemli bir haksız rekabet sebebi olduğuna ve emek yoğun başta olmak üzere tüm sektörlere ciddi zarar verdiğine işaret etti.

"Bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbıdır" diyen Bahçıvan, şöyle konuştu: "1990 yılında yüzde 55'ler seviyesindeki kayıt dışı istihdam oranı, geçen süre içinde ciddi oranda azaltılmış olsa bile Haziran ayı itibariyle hala yüzde 35 düzeylerinde. Her üç kişiden birinin kayıt dışı olduğu anlamına gelen bu oran, aslında problemin büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Kayıt dışıyla mücadelede önemli adımlar atılmış olsa da kalıcı ve yapısal çözümlere ihtiyacımız bulunuyor. İstanbul ölçeğinde ise kayıt dışı oranı yüzde 21 ile ülke ortalamasının altında olsa da ülke ekonomisinin yüzde 40'ını sırtlayan İstanbul'da da bu oranın en kısa sürede aşağı çekilmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

Yerlikaya: "33 bin 500 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine gönderildi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında başlattığı İstanbul'da kaçak göçmen ve kayıt dışı istihdam tedbirleri konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, bu kapsamda resmiyet dışında İstanbul'a gelen kaçak göçmenlerin 12 Temmuz'dan bugüne kadar 33 bin 500 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine aktarıldığını söyledi.

Yerlikaya, İstanbul'dan Anadolu'daki geri gönderme merkezleri misafirhanelerine gönderilen kaçak göçmenlerin buraları tam doluluk oranına ulaştırdığını belirtti.

Başka ile kayıtlı Suriyeli göçmenlerin İstanbul'a gelme yönelimlerinin olduğundan bahseden Yerlikaya, "İstanbul'da kayıtlı 548 bin kayıtlı Suriyeli var. İkamet izinleri yabancı sayısı da 590 bine ulaştı. Yani 1 milyon 100 bini aştık. Bunlar bilinen yabancılarımız. Ama kaçak olanlarla ilgili tamamını bitirmeye yönelik gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız, talimat o şekilde" şeklinde konuştu.

Kaçak göçmen çalıştıran işverene ağır ceza gelecek

İstanbul'da kayıt dışı istihdam oranın yüzde 21'in de üzerinde seyrettiğinin altını çizen Yerlikaya, 1 Kasım'dan itibaren denetimlerin başlayacağını belirterek, "İstanbul'da 100 rehberlik ekibi kurduk. Bugün itibariyle 42 bin işverene ulaştık. Burada kayıt dışı istihdam konusunda kendilerine öğüt verdik" dedi.

1 Kasım'dan itibaren denetimlerin başlayacağını söyleyen Yerlikaya, bir kaçak göçmen çalıştırdığı için işverene, sektörlere göre değişim göstermek üzere 120 bin TL-600 bin TL arasında cezai yaptırım uygulanacağını vurguladı. Yerlikaya, "Kayıt dışı çalışma ile denetim ve denetimin gereğini yapmazsak kaçak göçün önüne geçemeyiz" dedi.

Konuşmalarına ardından toplantı daha sonra basına kapalı şekilde sürdü.

Kaynak: İHA