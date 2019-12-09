Kayıt dışı çalışma ile mücadele

09.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:30

Malatya'da kayıt dışı çalışma ile ilgili denetimlerin sıklaştırıldığı ve son 2 ayda 264 kişi ile yüz yüze görüşüldüğü bildirildi.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunabilmesi amacıyla kayıt dışı çalışmaların tespit edilerek kayıt altına alınması ve işverenlerin bilgilendirilmesi çalışmaları artarak devam etmektedir. Kayıtlı çalışma sadece çalışanı değil aynı zamanda işvereni de korumaktadır.



Müdürlüğümüz özellikle etkin rehberlik, bilgilendirme ve denetim kapsamında iş yeri ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kayıt dışı çalışmanın tespitinde yerinde denetimin yanı sıra kurumsal veri paylaşımı da büyük önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında il ve ilçe merkezlerinde 20 Sosyal Güvenlik Denetmeni başta olmak üzere kayıtlı istihdam konusunda uzman diğer 5 personel dahil 25 personel ile birlikte sahadaki çalışmalara hız verildiğinin bildirildiği açıklamada, "Bu kapsamda, 91 adet kamu kurumu, 195 adet iş yeri ziyaret edilmiş, bilgilendirme kapsamında 264 kişi ile yüz yüze görüşülerek kayıtlı çalışmanın önemi ve bu kurumların yükümlülükleri hatırlatılmıştır." şeklinde bilgiler verildi.



Etkin ve rehberlik çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceği ifade edilip, "İş verenlerin çalışanların sosyal güvenlik haklarının sağlanması ve ileride telafisi mümkün olmayan idari para cezalarına maruz kalmamaları, ayrıca teşviklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için çalıştıracakları kişileri yasal süresinde kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir." denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA