Kayıt Dışı Çalışan Oranına Acilen Çözüm Bulunmalı"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ağustosta işsizlik oranının bir önceki aya göre düştüğünü ancak hala çift hanelerde olduğunu belirterek, "Bize göre işsizlik rakamının tırmanmasına sebep olan kayıt dışı çalışan oranına biran önce çözüm bulunulması gerekiyor." ifadesini kullandı.



Cesur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün yayımlanan ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yazılı açıklamayla değerlendirdi.



TÜİK verilerine göre ağustosta bir önceki aya kıyasla küçük bir düşüş yaşansa da işsizlik oranının hala çift hanelerde sürdüğünü kaydeden Cesur, son yıllarda buna alışık olmadıklarını, işsizlik oranının çift hanelere yükselmesine neden olan sebeplere inilmesi gerektiğini bildirdi.



Cesur, "Bize göre işsizlik rakamının tırmanmasına sebep olan kayıt dışı çalışan oranına biran önce çözüm bulunulması gerekiyor. Yüzde 35,1 çok ciddi bir oran. Bu orana ülkemize çeşitli zorunlu sebeplerle iltica edenlerin etkisi olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca yarı zamanlı (part-time) çalışan sayısının da işsizlik oranına etkide bulunduğuna inandıklarını belirten Cesur, bu konularda özellikle ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.