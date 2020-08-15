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Kayıt dışı çalışan iş yerleri kapatılıyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt dışı çalışan ruhsatsız işyerleri kapatılıyor.

Kayıt dışı çalışan iş yerleri kapatılıyor
15.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:13

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt dışı çalışan ruhsatsız işyerleri kapatılıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Özellikle halkın sağlığını tehdit eden, hiçbir kaydı olmayan iş yerlerine yönelik çalışmalar yapıldığı, kaydı olmayan iş yerleri kapatılıyor. Yetkililer, Kayıt dışı istihdamla mücadele de çalışmaları kararlılıkla devam ettiğini belirttiler. - KİLİS

Kaynak: İHA

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