Kayıt Dışı Çalışan Esnaf ile Mücadelede Olumlu Gelişme

Kilis Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, uzun süredir dile getirdikleri, çözüme yönelik adımlar atılmasını bekledikleri "Kayıt Dışı Çalışan Esnaf ile Mücadele" hususunda son günlerde olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un "Kayıt Dışı Çalışan Esnaf ile Mücadele" konusunda çalışmalarını Kilis Esnafı olarak memnuniyet ile takip ettiklerini ifade ederek, "Ruhsatsız e kayıtsız olarak çalışan bu iş yerleri hem devletimize vergi ödememeleri hasebiyle vergi kaybına yol açmakta hemde kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren esnafımızın haksız rekabete girmesi neticesinde ekonomik dengesizliğe yol açmaktadır. Kilis'in esnaf camiası olarak beklentimiz kayıt dışı ile kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve tüm esnafın eşit şartlarda faaliyet göstermesidir. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yoktur, kimsenin iş alanına müdahale niyetimiz bulunmamaktadır. Tek amacımız eşitliğin sağlanmasıdır. Bu hususta yapılacak olan tüm çalışmalara KESOB olarak destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ilan ediyor, Valimize ve Belediye Başkanımıza bu konuya göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA