Kayıt Desteği Yardımı Başvuruları
Adıyaman Belediyesi Aşağıda Belirtilen Şartlara Göre Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerimize Bir Defaya Mahsus 1. 000 TL Kayıt Deteğinde Bulunacaktır.
Adıyaman Belediyesi Aşağıda Belirtilen Şartlara Göre Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerimize Bir Defaya Mahsus 1. 000 TL Kayıt Deteğinde Bulunacaktır.
ŞARTLAR:
* 2021 Yılında ÖSYM Sınavına Katılmış ve Kaydını Yapmış Olmak
* Adıyaman İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde İkamet Ediyor Olmak.
* Türkiye Geneli Başarı Ortalamasında İlk 20. 000 İçerisinde Olmak
İSTENİLEN BELGELER :
* İl Merkezi veya Merkez Köylerinde Olduğunu Gösteren İkametgah Belgesi
* 2021 Yılı Üniversite Sonuç Belgesi
* Üniversite Kayıt Belgesi
Son Katır Tarihi : 20 Eylül 2021 Pazartesi Gününe Kadardır.
Başvurular Mesai Saatleri İçerisinde Adıyaman Belediyesi Beyaz Masaya Yapılacaktır.
E-Devlet Üzerinden Alınan Kare Kodlu Belgeler Geçerlidir.