Kayıt Desteği Yardımı Başvuruları

Adıyaman Belediyesi Aşağıda Belirtilen Şartlara Göre Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerimize Bir Defaya Mahsus 1. 000 TL Kayıt Deteğinde Bulunacaktır.

ŞARTLAR:

* 2021 Yılında ÖSYM Sınavına Katılmış ve Kaydını Yapmış Olmak

* Adıyaman İl Merkezi ve Merkeze Bağlı Köylerde İkamet Ediyor Olmak.

* Türkiye Geneli Başarı Ortalamasında İlk 20. 000 İçerisinde Olmak

İSTENİLEN BELGELER :

* İl Merkezi veya Merkez Köylerinde Olduğunu Gösteren İkametgah Belgesi

* 2021 Yılı Üniversite Sonuç Belgesi

* Üniversite Kayıt Belgesi

Son Katır Tarihi : 20 Eylül 2021 Pazartesi Gününe Kadardır.

Başvurular Mesai Saatleri İçerisinde Adıyaman Belediyesi Beyaz Masaya Yapılacaktır.

E-Devlet Üzerinden Alınan Kare Kodlu Belgeler Geçerlidir.

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