Kayışlar, bambaşka bir çehreye kavuştu

SARUHANLI, MANİSA (Bültenler) - Yapılan aydınlatma işi ile Kayışlar'ın da merkez mahallelerden farkı kalmazken 7 milyon TL'lik bir yatırıma hayat verildi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde alt ve üstyapı dönüşümüne hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Kayışlar Mahallesinde de alt ve üstyapı dönüşümü tamamlandı. Mahallede ilk olarak 18 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Daha önce içme suyu deposu bulunmayan ve sondajdan direkt şebekeye basılan su için 100 tonluk prefabrik depo montajı yapıldı. Proje kapsamında yer alan 2 adet foseptik imalatından biri tamamlanırken ikinci foseptikte de son aşamaya gelindi. Kayışlar'a MASKİ tarafından 7 milyon TL yatırım yapıldı.

Üstyapı çalışması ile mahallede yepyeni bir görünüme imza atıldı

Altyapı çalışmalarını yaptığı mahallelerde üstyapı işine de hayat veren MASKİ, Kayışlar'da 50 bin metrekarelik üstyapı işini de tamamladı. Mahalle meydanı ve yol boyunca yapılan aydınlatma işi ile Kayışlar'ın adeta çehresi değişti.

Kayışlar'ın merkez mahallelerden farkı kalmadı

Mahalle Muhtarı Baki Ulu, "154 Mahalle Projesi ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayışlar Mahallemizi de hizmet programına da almıştı. Alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti. İçme suyumuz hidrofor sistemiyleydi. 3 kilometre hat döşeyerek içme suyu deposu montajı ile suyumuz şebekeye bağlandı.. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün mahallemize 100 yıllık bir yatırım yaptı. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de köyümüz şu anda Avrupa standartlarına uygun bir şekilde Manisa merkezde yaşayan vatandaşların yaşadığı sosyal yaşantıya kavuştu" dedi.

"Muazzam bir alt ve üstyapıya sahibiz"

Mahalle sakinlerinden Ercan Akkurt, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı iletiyorum. Ayrıca köyümüze daha öncelerden hiç altyapı yapılmamışken şu anda muazzam bir alt ve üstyapıya sahip olduğumuz için Cengiz Başkanıma saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayışlar Mahallesi güzelleşti"

Bir diğer mahalle sakini Seyfettin Mezineler, "Mahallemize Cengiz Ergün çok güzel hizmet yaptı. Çok teşekkür ederiz. Kayışlar Mahallesi güzelleşti. Vatandaş çok memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

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