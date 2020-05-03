Kayısısı ile ünlü Iğdır'da yetiştirilen "çağla" lezzetiyle rağbet görüyor

Türkiye'de kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Iğdır'da.

Türkiye'de kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Iğdır'da. kayısının olgunlaşmamış hali olan çağla da talep görüyor.

Sahip olduğu iklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Iğdır, kayısı üretiminde yurdun önemli merkezleri arasında yer alıyor.

"Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen kentteki kayısı ağaçlarında yetişen ve çağla kayısı, en az olgunlaşmışı kadar ilgi görüyor.

Binlerce dönüm arazide bulunan kayısı ağaçlarında nisan ve mayıs aylarında yetişen çağlalar, bölgeden ve Türkiye'nin farklı yerlerinden alıcı buluyor.

Iğdır merkeze bağlı Çalpala köyünde kayısı üreticiliği yapan Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağlanın bölgede en fazla talep olan meyvelerden biri olduğunu söyledi.

Kayısının ilk meyve vermesinden hasat sonrasına kadar dahi değerlendirildiğini belirten Aksoy, "Bizim kayısımız dünyaca ünlüdür, bunun yanında çağlası da ünlüdür. Kayısı daha çağlayken de çok tercih ediliyor çünkü en az kayısı hali kadar çağla hali de çok lezzetlidir. Kayısımızı üç şekilde değerlendiriyoruz. Önce çağlayken satışını yapıyoruz, yetiştikten sonra kayısı yapıyoruz ve en son da kurutup satışını yapıyoruz." dedi.

"Çağlaya çok fazla talep var"

Kentte ilkbaharın gelişiyle kayısı bahçelerinin kiraya verildiğini, kiralayanların ise kimisinin kayısı kimisinin de çağla olarak bu meyveleri piyasaya sürdüğünü aktaran Aksoy, şöyle devam etti:

"Iğdır'ın kayısısı ünlü olduğu için genellikle herkes kayısıyla, meyveyle geçimini sağlar. Çağlaya çok fazla talep var, dışarıdan isteyenler var. Daha çiçek halindeyken gelip bahçelerden satın alıyorlar. Kimi çağla olarak değerlendiriyor kimi de kayısı olmasını bekliyor. Bu ürünü hem çağlayken hem kayısıyken farklı yerlere gönderiyoruz. Çağla kayısının yeşil halidir, kayısı tatlı oluyor çağla ise ekşi oluyor, tuza bandırıp yemelisiniz."

"Çağla kayısı gibi üne kavuşan meyvelerdendir"

Çiftçi Volkan Yüce, çağlanın en az kayısı kadar ilgi gördüğünü, bazı köylülerin kayısıyı beklemeden çağla olarak bahçelerini hasat ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çağlanın tadı kayısınınkinden farklı. Özellikle Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerden çağla isteyenler oluyor, biz de tam bu dönemde toplayıp gönderiyoruz. Çağlanın lezzeti kendine özgüdür, yeşil erik gibi yenir, tadı da biraz anımsatır. Iğdır'da önemli bir meyvedir, bölgede bilinir, özel siparişle temin edilebilir. Bugünlerde bahçelerde çağla toplamak için uğraşan vatandaşları görebilirsiniz."

Kaynak: AA