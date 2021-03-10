Kayısılar çiçek açmaya başladı
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Kayısılar çiçek açmaya başladı

10.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:17
Kayısılar çiçek açmaya başladı

Dünya kayısı başkenti Malatya'da gündüz 12-13 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Dünya kayısı başkenti Malatya'da gündüz 12-13 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Pütürge ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerindeki ve Karakaya Baraj Gölü çevresindeki kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü. Bazı ağaçların çiçek açmasıyla bu kez de tomurcukları don vurma ihtimali nedeniyle üreticiyi tedirgin ediyor. Mart ayı sonuna kadar don tehlikesinin zaman zaman yaşandığı Malatya'da kayısı genelde Nisan ayında çiçek açıyor. Kayısı ağaçları erken çiçek açınca ve sıcaklık da sıfırın altına düşünce tomurcuklar dondan etkilenip meyve vermiyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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