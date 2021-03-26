Kayısıda zirai don endişesi

Malatya'nın en önemli ekonomik girdilerinden biri olan kayısıda şu sıralar zirai don endişesi yaşanıyor.

Malatya'nın en önemli ekonomik girdilerinden biri olan kayısıda şu sıralar zirai don endişesi yaşanıyor. Çiçeklenme döneminin yaşandığı kayısı ağaçlarında kar yağışı ile birlikte gece saatlerinde hava sıcaklığının eksinin altında seyretmesi ile ürünün büyük oranda etkileneceği belirtiliyor.

Kentte yaklaşın 50 bin çiftçinin geçim kaynağı olan ve ihracat girdisi ile şehrin en önemli ürünü olan kayısıda çiçeklenme dönemi devam ediyor. 8 milyondan fazla kayısı ağacının bulunduğu kentte, bugün yağan kar yağışı ve meteorolojiden de yapılan zirai don uyarısı kayısı üreticilerini endişelendiriyor. Her yıl bu mevsimde oluşan zirai don nedeniyle ciddi rekolte kayıplarının yaşandığı Malatya'da, bu yılda aynı durumun yaşanmaması için çiftçiler kara kara düşünüyor. Bölgede zirai don riskinin 30 Mart tarihine kadar süreceği açıklanırken, bugünlerde gece hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düşecek olması da şimdiden kayısı üreticilerini kara kara düşündürüyor. Uzmanlar her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerin zirai don olayına karşı bahçelerinde lastik yada saman yakarak dumanın bahçeye yayılmasını sağlaması durumunda nispeten hasarın daha az olabileceğini söylerken bu yılda manyolya hastalığının yaşanmaması içinde ilaçlamanın önemine değiniyorlar.

Geçen yıl kayısı ağaçlarında yaşanan Manolya hastalığı nedeniyle ciddi oranda ürün kaybı yaşanmış, ve kayısı rekoltesi de bir hayli düşük olmuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı