Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
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Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek

Kayısıda tahmini rekolte 2 haftada belirlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da Kayısı Tahmini Rekolte Komisyonu çalışmalara başladı.

Dünyanın kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da Kayısı Tahmini Rekolte Komisyonu çalışmalara başladı. Komisyonun iki haftalık çalışma sonrasında tahmini rekilteyi açıklaması bekleniyor.

Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de ise en fazla Malatya'da üretilen ve yıllık Türkiye ekonomisine 250-350 milyon dolar arasında döviz girdisi sağlayan kayısının bu yılki tahmini rekoltesinin açıklanması için start verildi. 2021 yılı üretim sezonunda Malatya genelinde Kayısı Tahmini Rekolte çalışmalarını yapacak olan Komisyon Toplantısı yapıldı. Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünde, Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şevket Başyiğit, komisyon üyeleri olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden dört ziraat mühendisi, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden bir ziraat mühendisi, Ticaret Borsası'ndan iki temsilci, Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir temsilci katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı'nın öneminden söz edip, "Kayısıda tahmini rekolte, kayısının pazarlanması ve fiyatlanması bağlamında üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından önem arz etmektedir. Uzun yıllar yaptığımız rekolte tahini çalışmalarında kesin rekolteye çok yakın rakamlar tahmininde bulunduk. Bunun nedeni komisyon üyelerimizin planlı, düzenli, fedakar ve gayretli çalışmalarının sonucudur. Bu yıl bu görevi yürütecek olan sizlerin de aynı özenle çalışmalarınızı yürüteceğinize inanıyorum. Bu toplantının ardından hemen başlayacağınız çalışmalarınızda il ve ilçe müdürlüklerimizle her türlü desteği vereceğiz. Hepinize bu çalışmaya katılmanızdan dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıda, komisyon üyelerinin yürüteceği çalışmalar için planlamalar ve programlamalar görüşüldü. Kayısı Tahmini Rekolte Komisyonu'nun yaklaşık 2 haftalık çalışma sonrasında kayısıdaki bu yılki beklenen tahmini rekoltenin açıklanması planlanıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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