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Kayısıda düşük rekolte beklentisi

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bu yıl yaşanan don ve dolu gibi doğal afetler nedeniyle kayısıda rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Kayısıda düşük rekolte beklentisi
05.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:02

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bu yıl yaşanan don ve dolu gibi doğal afetler nedeniyle kayısıda rekoltenin düşük olması bekleniyor. Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından rekoltenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyleyerek, "Bizim tahmini beklentimiz 65 bin ton civarında" dedi.

Her yıl dünyanın farklı ülkelerine gerçekleştirilen kuru kayısı ihracatında açık ara lider konumunda yer alan Malatya'da yeni mahsulde hasat dönemi yaklaşıyor. Ancak bu yıl çiçeklenme döneminde yaşanan dolu ve zirai don hadiseleri nedeniyle birçok bölgede kayısının etkilendiğini biliniyor.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, düzenlediği basın toplantısı ile her yıl olduğu gibi 2020 yılında da yine küresel ısınma neticesinde iklim değişikliklerinin yaşanması nedeniyle aşırı yağışlar, zirai don ve bazı zirai hastalıklar nedeniyle kayısıda bu yıl düşük rekolte beklendiğini söyledi. Bu durumun kayısı fiyatlarında bir artışa neden olacağını da ifade eden Kılınç, "Tarım Bakanlığımızın bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığı ile yapacağı destekleme alımı ve taban fiyatı açıklaması ile kayısımız hak ettiği değeri bulacak. Borç yükü altında ezilen kayısı üreticimiz inşallah bir nefes alacaktır. Yıllardır kayısı üzerinde oynanan oyunlar ve spekülasyonlar sonucu 3,5 dolara ihraç edilen ürünümüz çiftçiden 1,5 dolardan alınıyor. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamayıp her yıl zarar ederken 100 bin ton ihraç edilen kuru kayısının bedelinin yarısı dahi emek çeken üreticiye yansıtılmadı. Bu durumu öğrenen Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olaya el koyarak her yıl hayali açıklanan kayısı rekoltesinin bu yıl açıklanmasına müsaade etmeden rekoltenin Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanacağını söyledi. Biz üretici olarak Tarım Bakanlığımızın TARSİM raporlarını göz önünde tutarak gerçek bir rekolte açıklanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

İhracatçının kayısı üreticisinin ürününü tarladan maliyetine aldığını ve bunun da mağduriyete neden olduğunu dile getiren Kılınç, "Şu ana kadar olduğu gibi şişirme rekolteden değil, çiftçinin alın terinin karşılığını alabileceği gerçek bir rekolte açıklanmasını Bakanlığımızdan bekliyoruz. Şimdiye kadar açıklanan rekoltelerin üreticimize hiçbir fayda sağlamamıştır. Bu sistem bu çark böyle devam etmemelidir. Üreten emeğinin karşılığını alabilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kayısı üreticisine sahip çıktığını söyleyen Kılınç, "Kayısımıza sahip çıkılmazsa yıldan yıla üretimimiz azalıyor. Bahçeler sökülüp yem bitkileri ekiliyor ve kayısıda dünya liderliğimiz elden gidiyor. Bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımızdan rekoltenin çok iyi araştırılarak açıklanmasını istiyoruz. İl dışından kayısı getirilerek Malatya kayısısı adı altında ihraç edilmesinin önüne geçilmesini de istiyoruz. Hacı Halil Oğlu kurutmalık kayısımızın coğrafi işareti olduğundan bu kriterlere göre dünya pazarına girmesini kayısı ihracat rakamlarına bakılarak bu paranın kimlerin kasasına girdiğinin takibe alınmasını doğal afetten zarar gören üreticimize ağaç bakımında kullandıkları ilaç gübre sulama giderlerini karşılayacak bir yardımın yapılmasını istiyor Malatya kayısı üreticileri adına tüm yetkililere saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Kılınç, rekoltenin resmi olarak Bakanlık tarafından açıklanacağını ancak kendilerinin sahada yaptıkları incelemede ise bu yıl rekoltenin 65 bin ton civarında olabileceğini öngördüklerini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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