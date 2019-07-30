Kayısı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kayısı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kırşehir'de kayısı yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kayısı yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kırşehir'de kayısı yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan İstanbul'a seyreden M.Y. idaresindeki 33 DCB 24 plakalı kayısı yüklü tır, Kırşehir Kaman yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan tır sürücüsü M.Y., 'nin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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