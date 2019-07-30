Kayısı yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Kırşehir'de devrilen kayısı yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kırşehir'de devrilen kayısı yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Malatya'dan İstanbul'a seyreden Müslüm Yılmaz idaresindeki 33 DCB 24 plakalı kayısı yüklü tır, Kırşehir Kaman yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz, yaralandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kısa süreliğine aksayan ulaşım, tırın kara yolundan çekilmesi ve ekiplerin müdahalesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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