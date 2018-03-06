Sivas'ın Suşehri ilçesinde kayısı ve erik ağaçları erken çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçeye bağlı Aşağısarıca köyünde bulunan bazı kayısı ve erik ağaçları çiçeklendi.

Ağaçların çiçeklenmesi, bahar güzelliği yaşatmasına karşın çiftçiler, havaların yeniden soğuması halinde yaşanabilecek don olayının endişesini yaşadı.

Köy sakinlerinden Musa Aygün, havaların soğuması durumunda ortaya çıkacak zirai donun ağaçlara ciddi zarar vereceğini söyledi.

Zirai don yaşanmamasını temenni eden Aygün, "Şayet don olayı yaşanırsa bu yıl kayısı meyvesine hasret kalabiliriz. Artık mevsimler değişmeye başladı. İnşallah bir soğuk olmaz ve bu çiçekler üşümez." dedi.