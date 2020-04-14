Kayısı üreticilerine "monilya" ve "polen yıkanması" hastalığı uyarısı
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Malatya, Türkiye, Solmaz, Güncel

Kayısı üreticilerine "monilya" ve "polen yıkanması" hastalığı uyarısı

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da üreticilere, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" ve "polen yıkanması" hastalığına karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulunuldu.

14.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:34
Kayısı üreticilerine

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da üreticilere, ağaçlarda büyük hasara neden olan "monilya" ve "polen yıkanması" hastalığına karşı ilaçlama yapmaları uyarısında bulunuldu.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Kentte üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yaparken, bu sezon çiçeklenme dönemindeki etkili olan uzun süreli yağmurlar kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiçeklenme döneminde uzun süren yağmur nedeniyle kayısı çiçeklerinde "polen yıkanması" ile "monilya" hastalığının ortaya çıktığını söyledi.

Hastalık nedeniyle ürün kaybının meydana geldiğini anlatan Solmaz, bu kaybın bahçelerdeki ilaçlamalara göre farklılık gösterdiğini ifade etti.

Solmaz, hastalıkların ürün kaybına neden olduğuna dikkati çekerek, "İncelediğimiz bahçede ağaçlar bakımlı olmasına rağmen monilya dalların kurmasına, çiçeklerin yok olmasına hatta ürünün yüzde 90 denebilecek kadar ürünün zayi olmasına neden olmuştur. Hastalık bu yılın ürününü etkilediği gibi gelecek yılın ürününü de etkilediği için ekonomik kayba sebep olacaktır." diye konuştu.

"Monilya"nın kent genelinde yaygın olarak görülmeye başladığını ve çiftçilerin hastalıkla mücadele için ilaçlama yapması gerektiğini anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Bazı yüksek bölgeler çiçek açmadığı için monilya pek etkili değil. Meteoroloji verileri sıcaklığın 22 derecenin üzerine çıkmayacağını ve yağışların devam edeceğini gösteriyor. Çiçek açmayan bölgelerde en az 2-3 defa ilaçlama yapılması gerekli. İlaç atılmadığında diğer bahçeler de bu incelediğimiz bahçe haline gelir. Şu an ilaçlama ve besin elementlerini atmazsak gelecek yıl sıkıntıyı daha had safhada yaşamış olacağız. Bahçede şu an monilya yoksa bile ilaçlama yapılması gerekli. Çiftçilerin dikkatini monilyaya çekmemiz lazım çünkü Malatya'nın ekonomisinin birinci unsurlarından biri kayısı üretimidir. Üretici kesinlikle ilaçlama yapmalı, taban gübresi atmalı ki ağaca canlılık kazandırmamız lazım."

"Üreticiler sıkıntı yaşıyor"

Ziraat mühendisi ve üretici Mehmet Şireci ise ağaçlarda "polen yıkanması" ve "monilya" hastalığı nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bazı bahçelerde monilya hastalığı yok ama meyve de yok, nedeni polenler yıkandığı için dölleme yapmıyor. Dölleme yapmadığı zaman kayısı kürkün içerisinde kalacaktır." diye konuştu.

Üreticilerin kayısı ağaçlarını ilaçlamayı ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Şireci, şunları kaydetti:

"Çiftçiler, kesinlikle meyve olsun olmasın ilaç atmak zorunda; hastalığın durması, önüne geçmesi için. Çünkü hastalık ana gövdeye doğru yayılmaya devam ediyor, hastalığın yayılmaması için ikinci bir ilaçlama yapılması lazım. Meyve olsa da olmasa da çil ilacının atılması gerekiyor, aksi halde sonbahar gelmiş gibi bütün yapraklar dökülür."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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