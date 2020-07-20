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Kayısı üreticileri fiyat istikrarı için TMO'nun alım yapmasını istiyor

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'da kayısı üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasını bekliyor.

Kayısı üreticileri fiyat istikrarı için TMO'nun alım yapmasını istiyor
20.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:09

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'da kayısı üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru kayısı alımı yapmasını bekliyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatından 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlandı.

Bu yılın ilk 6 ayında ise 42 bin 670 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 113 milyon 317 bin dolar döviz girdisi elde edildi.

Üreticiler, kuru kayısı fiyatlarında istikrarın sağlanması ve hasat sezonunda ürünün pazarda hak ettiği değeri bulması için TMO'nun alım yapmasını istiyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon kayısının kalitesinin üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Çiftçiler piyasaya kalitesi yüksek ürün arz ettikçe kentte üretilen kayısıya ilginin artacağını dile getiren Solmaz, şöyle devam etti:

"Bu yıl kayısıda kalite yüksek, rekolte düşük. Kent genelinde kayısı hasadının 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını düşünüyorum. Hasat döneminde 2 aylık süreçte işsizlik sorunu nispeten azalıyor. Bundan dolayı kayısıya ne kadar değer versek azdır. Kayısı hem Türkiye'ye hem de şehrimize döviz girdisi sağlıyor. Dünyanın bir numaralı kayısısı şehrimizde yetişiyor. Malatya'ya Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak ve doğu illerinin bir çoğundan mevsimlik işçi geliyor. Kayısı kente ve çevre illere ekonomik anlamda destek oluyor."

"TMO'nun alım yapmasını bekliyoruz"

Çiçeklenme döneminde görülen monilya hastalığının bazı bahçelerde ürün kaybına neden olduğunu belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız monilya hastalığından dolayı çiftçimize 10 milyon kadar destek sağladı. Siyasilerden aldığımız bilgilere göre bu yıl inşallah TMO kentte kayısı alımına başlayacak. TMO'nun bir an önce kayısı alımı yapmasını bekliyoruz. Çünkü hasat edilen ürün işçi paralarının ödenmesi için pazara inecek, çiftçi yok pahasına ürünlerini verecek. TMO pazara erken girerse, çiftçinin ürününün fiyatı düşmeden pazara girerse, çiftçileri çok memnun eder."

"Kayısının değerinde satılması sağlanabilir"

Yeşilyurt ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde yaklaşık 63 dönümlük kayısı bahçesinde üretim yapan Göksel Cengiz de mevsimlik işçilerle bir hafta önce hasada başladıklarını söyledi.

Kayısının değerini bulmasını istediklerini dile getiren Göksel Cengiz, şöyle dedi:

"Kayısıyı hasat ediyoruz ama neye satacağız, ne kadar para kazanacağız, işçiye ne vereceğiz, bunlar belli değil. Monilya hastalığından dolayı ürünümüz az olduğu için 30 işçiyle hasat yapıyoruz. Bu sene kayısımızın kalitesi çok güzel. Bu sezon kayısı rekoltesi düşük olduğu için hem kalitesi yüksek hem de fiyatlardan umutluyuz. TMO'nun kayısı piyasasına gireceğini duydum. Bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Çiftçilerin işçi ücretini ödediği dönemde kayısının değerinde satılması sağlanabilir."

Kaynak: AA

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