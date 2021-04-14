Kayısı lisanslı depo ile daha da değerlenecek

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlerinden oluşan heyet, Malatya'da ekonomisinin can damarını oluşturan kayısının sağlıklı depolanması amacıyla kurulan Lisanslı Kuru Kayısı Deposunda incelemelerde bulunarak, işleyişi hakkında...

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlerinden oluşan heyet, Malatya'da ekonomisinin can damarını oluşturan kayısının sağlıklı depolanması amacıyla kurulan Lisanslı Kuru Kayısı Deposunda incelemelerde bulunarak, işleyişi hakkında bilgiler aldılar.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, kayısının Malatya ekonomisinin can damarını oluşturduğunu kaydederek, kayısıda son yıllarda yüksek rekoltenin elde edilmesi, ürünün endüstriyel üretim bantlarında kendisine daha geniş yer bulmasının Malatya kayısısını ticari anlamda üst seviyelere çıkardığını ifade etti.

Başkan Özcan, sektörde yaşanan gelişmeler ve kentin kültürel ürünü olan kayısının korunması, kalitesinin artırılması ve sağlıklı depolanması açısından Türkiye'de ilk defa kurulan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nun önemli olduğuna dikkat çekti.

Özcan, üreticilerin Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı olduklarına dair çiftçi kayıt sistemi belgesi ile depoya ürünlerini getirerek burada ilk olarak yatırım hesabı ve TURİB'e kayıt yaptırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha sonra getirilen ürün kantardan tartıldıktan sonra eksper tarafından ürünün farklı noktalarında şahit numune alınarak laboratuvara gönderiliyor. Burada yetkili sınıflandırıcı laboratuvarda gıda mühendisleri tarafından ürün fiziksel ve kimyasal analizlerden geçtikten sonra kabul ve ret ediliyor. Kriterlere uygun olan ürünlerin kabulü yapılarak depoya gönderiliyor. Depoda 500 kilogram bask diye adlandırılan kasalara konularak depolarda muhafaza ediyor. Üreticilerimiz aynı zamanda ürünlerini Lisanslı Kuru kayısı Deposuna getirdiklerinde devlet tarafından analiz, nakliyat, ton başı yardımın yanı sıra getirdikleri ürününün yüzde yetmişi kadar faizsiz kredi kullandırılıyor. Bu noktada üreticilerimizin bu destekten yaralanmalılar ürünlerini Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'na getirmeliler."

Başkan Özcan, lisanslı depodaki çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Şube Müdürü Doğan Şahin, ilçe müdürleri ve teknik personellerden oluşan heyet ile yerinde incelediklerini ifade ederek, heyetin bu çalışmaları ve işleyişi üretici ve çiftçilere anlatarak, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu hakkında bilgiler vererek üreticilerin ürünlerini depoya getirerek, hem hijyenik ve sağlıklı ortamda korunması hem de devlet desteklerinden yararlanabileceklerini anlatacaklarını da sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı