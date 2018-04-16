Kayısı İçin Birliktelik Çağrısı

Malatya Kayısı işletmeleri Derneği Başkanı Rahmi Semiz, kayısı için birliktelik vurgusu yaparak, "Malatya'nın Ankara'daki temsilcileri şehrimizi şahlandırmak için tüm gayreti gösterirken kayısı üreticileri de artık 'kayısımızı ucuza alıyorlar' diye suçlamaktan vazgeçip, el ele verip ortak hareket etmeli" dedi.

Malatya Kayısı işletmeleri Derneği Başkanı Rahmi Semiz, kayısı üreticilerini birlikte hareket etmeye davet ederek, kayısı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Kayısının Malatya içi büyük öneme sahip olduğunu aktaran Semiz, "Biz üreticiler olarak kayısımıza sahip çıkıp, kayısıya alan bazlı destek sağlanmasını ve lisanslı depoculuğun bir an önce faaliyete geçirilmesini talep etmeliyiz. Dünyanın en iyi kayısı üretim merkezi konumundaki Malatyamıza hak ettiği değeri kazandırmalıyız. Dönüp baktığımız zaman Malatya'dan yükselen tek sesin 'Kayısının ucuza satıldığı' yönünde olduğunu görmekteyiz. Burada tüm kayısı üreticilerimize büyük iş düşmekte, artık faturayı ihracatçı ile Şire Pazarı esnafına kesmekten vazgeçmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir süreçteyiz. Hükümette temsilci Bakanımız Bülent Tüfenkci, iktidarda temsilci Genel Başkanımız Öznur Çalık varken, bizlerin bu gücü fırsata dönüştürmesi gerekiyor. El birliğiyle kayısımıza hak ettiği değeri kazandırmamız gerekiyor. Sorun tespit edilip, çözüm için uygun adımlar atılırsa hiçbir yöneticimizin ve siyasetçimizin kayıtsız kalmadığını gördük. Daha önce iç pazarda yaşadığımız sorunları aktarmak için kapısını çaldığımız Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci hafta sonu bile olsa devletin kapılarını bizlere açtı ve sorun çözülene kadar desteğini esirgemedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşerek, Bakanlık bürokrasisini seferber etti. Yine Ak Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık bizleri tek tek dinleyip sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulundu. Son olarak Bakanımız Bülent Tüfenkci ve Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık'ın gayretleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Malatya'da ağırlanması ve kayısının, Malatya tarımının sorunlarına çözüm aranması bizleri memnun etmiştir. Uzun vadeli çözümler için bizleri cesaretlendirdikleri ve yanımızda oldukları için bakanlarımıza, genel başkan yardımcımıza tüm kayısı üreticilerimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte mevzu kayısı ise başta biz kayısı üreticileri olmak üzere 'Malatyalıyım' diyen herkese büyük görevler düşmektedir. Gelin üretimde istikrarı sağlamak, pazarlama ve piyasa arz konularındaki sıkıntılarımızı bitirmek için bir olalım, birlik olalım" diye konuştu. - MALATYA