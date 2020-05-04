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Kayısı hasadı sürüyor

Kayısı hasadı sürüyor
04.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:35

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, 63 bin dekar alandan 110 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, 63 bin dekar alandan 110 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Palantepe mevkisinde Mut Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat etkinliği düzenlendi.

Ürünlerin toplanmasının ardından gazetecilere konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Mut, Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'ini tek başına karşılıyor. Bu yıl 63 bin dekar alanda yaklaşık 110 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mut Sebze Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar da ürünlerin kilogramının 8 ile 10 lira arasında satıldığını belirtti.

Hasat etkinliğine, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da katıldı.

Kayısı hasadı sürüyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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