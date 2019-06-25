Kayısı Festivali'ne doğru

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince 17-21 Temmuz'da Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin 23'üncüsü gerçekleştirilecek.

Vali Aydın Baruş, Nikah Sarayı Toplantı Salonu'ndaki istişare ve değerlendirme toplantısında, kayısının kent için simge bir meyve olduğunu ve ekonomiye önemli değer kattığını belirtti.

Festivalin 17-21 Temmuz'da düzenleneceğini ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Amaç kayısının kent için ne kadar değerli olduğunu Malatyalılara, ondan sonra ülkemize anlatmak ve uluslararası alanda Malatya kayısısının tanıtımını sağlamaktır. Bu süreçte hepimize önemli görevler düşüyor. Festival sürecinde, kayısı konusundaki sorunların tartışılacağı bazı toplantılar da organize edilecek. Festivallerin diğer bir amacı da toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. Burada bütün vatandaşlarımız toplanacak ve birlikte yaşamanın sevincine varacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kayısının önemine dikkati çekmeyi ve şehre yaklaşık 350 milyon dolar girdi katan ürünün öneminin anlaşılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Festivalin her yıl daha da geliştirileceğine işaret eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Kültür Dairesi Başkanlığımıza, festivalle ilgili çalışmaların başlatılması ve bunlarla ilgili gerek Malatya içinde gerek dışında iş adamları, sivil toplum örgütleri ve diğer kuruluşlarla istişarede bulunulması noktasında talimatlarımızı verdik. Malatya'nın bütün değerleri, o fotoğrafın içinde yer alacaktır."

Toplantı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Festivalle ilgili program ilerleyen günlerde netleşecek.

Kaynak: AA