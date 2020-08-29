HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kayısı Çekirdeği 'Güvenli Bitkiler' listesinde

Malatya'da kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi memnunlukla karşılanırken, bunun kayısı çekirdeğine daha değer katacağı vurgulandı.

Kayısı Çekirdeği 'Güvenli Bitkiler' listesinde
29.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:52

Malatya'da kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi memnunlukla karşılanırken, bunun kayısı çekirdeğine daha değer katacağı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından "Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescil edilmesi" yönündeki talep sonrası, kayısı çekirdeğini "Güvenli Bitkiler" listesinde güvenli gıda olarak tescil edildi.

Kayısı esnafı memnun

Kayısı esnafı Yusuf Özdemir, kayısı çekirdeğinin bu karar ile daha değer kazanacağını ifade edip, "Dünya Kayısı Başkenti olarak bilinen Malatya'nın meşhur meyvesi Kayısı çekirdeğinin "Güvenli Bitkiler" listesine Pozitif (P) olarak yer almasından dolayı çok mutluyuz. Kayısı çekirdeği insan sağlığı için çok faydalı. Vücuttaki kötü hücreleri öldürdüğü söyleniyor. Acı Kayısı çekirdeği de şeker hastalarına iyi geliyor. Acı çekirdek ayrıca ilaç sanayisinde kullanılıyor. Tatlı olan kayısı çekirdeği de bağırsaklara iyi geldiğini biliyoruz. Korona virüs vakasından sonra Kayısı çekirdeğine talep yükseldi. Kayısıyla beraber yenirse insan sağlığına faydası oluyor. Özellikle korona virüse karşı kayısı çekirdeği iyi geliyor deniyor. Bağışıklığı düşük olan kişiler virüse yakalanırsa kayısı ve çekirdeği iyi geliyor deniyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Miraç Coşkun Sağ ise, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararından memnun olduklarını söyleyerek, " Kayısı çekirdeği Malatya'mızın bir numaralı ürünü olan Kayısının içinden çıkan faydalı bir çerez. Dünya ülkelerine ihracat ediliyor. Özellikle gün kurusu dediğimiz kuru kayısı her derde devadır. Kayısı çekirdeği, korona virüse karşı iyi geliyor. Gün kurusu kayısı çekirdeği virüs karşı insan sağlığı için önlemli diyen uzmanlar çok" dedi.

Kayısı esnafına kayısı almak için gelen müşteri Yılmaz Kılıç da, Kayısı çekirdeğinin güvenli gıda olarak tescillendiği haberlerden öğrendiğini dile getirip, " Haberim var ama geç alınmış bir karar. Keşke daha önceden alınmış bir karar olsa idi. Birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle acı kayısı çekirdeğinin insan sağlığına faydalı olduğunu uzmanlar dile getiriyor" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Güncel
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Tecavüz ifadeleri nedeniyle tepki toplayan 'Gül ve Düşün' kitabının ardından ikinci bir kitap daha gündeme geldi: İki kitap da yasaklandı
Tecavüz ifadeleri nedeniyle tepki toplayan 'Gül ve Düşün' kitabının ardından ikinci bir kitap daha gündeme geldi: İki kitap da yasaklandı
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Fatih Dönmez Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Deniz Akkaya Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Sinan Gümüş Eddie Newton Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Milli İzmir Futbolcu
Şu an buradasınız: Kayısı Çekirdeği 'Güvenli Bitkiler' listesinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 12:53:30. #1.14#
title