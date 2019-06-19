Kayısı çekirdeği draje oldu tüketimi ve fiyatı arttı

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da kayısı çekirdeğinden yapılan ve "şekirdek" adı verilen drajeler yoğun talep görüyor.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor. Geçen yıl kentte 8 bin 640 ton 75 kilogram "kayısı çekirdeği içi" ihraç edilerek, 17 milyon 592 bin dolar girdi sağlandı. İç piyasada kabuklu çekirdek kilogramı 2 liradan, kabuksuz çekirdek ise 10 liradan alıcı buluyor.

Malatya'da girişimci Fatma Gökhan Timurtaş, genellikle çerez olarak tüketilen kayısı çekirdeğinden drajeler üreterek ürünün hem tüketimini hem de fiyatını artırdı.

Timurtaş, AA muhabirine, amacının Malatya kayısısı ve çekirdeğinin katma değerini yüksek ürünlere dönüştürmek olduğunu söyledi.

Malatya kayısısı ve çekirdeğini farklı tat ve paketlerde tüketiciye sunma düşüncesiyle uzun yıllar çalışmalar yaptığını anlatan Timurtaş, dört yıl önce kayısı çekirdeğini drajeye çevirmeye karar verdiğini ifade etti.

Kayısı çekirdeğinden "şekirdek" adını verdiği 20'den fazla çeşitte drajeler ürettiğini aktaran Timurtaş, yaklaşık iki yıl önce ürünlerine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldığını kaydetti.

Timurtaş, güzel ve farklı bir ürün elde ettiklerini belirterek, "Kayısı çekirdeği daha önce çikolata kaplama, tuzlu kavrulmuş veya tuzsuz olarak tüketiciye sunuluyordu biz kayısı çekirdeğini çeşitlendirerek, çekirdeğin katma değerini yükselttik. Çalışmamız yaklaşık iki yıl sürdü, 1 yıl Ar-Ge çalışması yaptık. Daha sonra firmamızı kurduk. Son iki yıldır yurt içine satış yapıyoruz. Kayısıyla ilgili de yeni ürünlerimiz ortaya çıkacak, Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Draje haline getirdikleri kayısı çekirdeğini önce yakın çevrelerine sunduklarını aktaran Timurtaş, beğeni gören ürünlerini satmak için firma kurmaya karar verdiklerini ifade etti.

"Yurt dışına da gönderiyoruz"

Kilogramı 45 liradan satışa sunulan kayısı çekirdeği drajesi çeşidini her geçen gün artırdıklarına dikkati çeken Timurtaş, şöyle devam etti:

"Frambuazlı, Türk kahveli, tiramisulu gibi 20'nin üzerinde çeşit drajemiz var. Bu çeşitliliği artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Deneyip, beğenmediğimiz lezzetler de oldu. Draje haline getirilen kayısı çekirdeğine tüketiciler ilgi gösteriyor. Akrabalarında, komşularında ürünü tadanlar bize geliyor. Ramazan Bayramı'nda ürünümüzün tadına bakan tüketicilerin hepsi iş yerimize geldi. 'Şekirdek'e dönüşler çok olumlu. 'Kayısı çekirdeğini bu haliyle hiç yemedik, çok farklı lezzetler'diyorlar. Olumsuz hiçbir eleştiri almadık."

Timurtaş, draje kayısı çekirdeğinin yurt içinden ve dışından talep gördüğünü ifade ederek, "Yurt içinin yanı sıra yurt dışına da kayısı çekirdeği gönderiyoruz. Almanya'dan bir müşteri geldi, baldızı sosyal medyadan görmüş ve tadıp alması için bize göndermiş. Almanya ve Amerika'ya gönderdik. Tadan bir daha geliyor, bizim için güzel bir sonuç." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA