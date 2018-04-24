Kayısı Bahçesini, Güneş Enerjisi Sistemiyle Suluyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, sık sık yaşanan elekrik kesintisi ve yüksek elektrik faturaları nedeniyle çiftçi Hacı Kerimoğlu, güneş enerjisi sistemi ile 20 dönümlük kayısı bahçesini sulamaya başladı. Kerimoğlu, daha önce elektriğe aylık 30 bin lira fatura ödediğini, güneş enerjisinin toplam maliyetinin ise 35 bin lira olduğunu söyledi.

Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe köyünde çiftlik kuran Hacı Kerimoğlu, yüksek elektrik faturası ve sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle bahçesinde güneş enerjisi sistemini kurdu. 20 dönüm kayısı bahçesini kurduğu güneş panellerinden elde ettiği elektrik enerjisi ile sulayan Kerimoğlu, artık yüksek elektrik faturalarını ödemediğini belirterek, "Daha önce traktörlerle sulama yapıyorduk. Elektriklerde son zamanda olan dalgalanmalardan dolayı hem motorlarımız zarar görüyordu hem de ağaçlarımıza istediğimiz sulamayı yapamıyorduk. Traktörlerimiz içinde mazotların maliyeti yüksek olduğu için güneş enerjisi panellerini kullanmaya başladık. Nusaybin ilçesinde Demirtepe köyünde yaklaşık 200 dönüm kayısı bahçemiz var, 180 dönümlük bahçemizi damlama ve sulama sistemiyle trafolarla suluyoruz. Güneş enerjisi panel ile yaptığımız çalışma güzel devam ederse 180 dönümlük arazimizi de aynı şekilde güneş enerjisi ile sulamaya devam edeceğiz. Bunun yanı sıra hem dalgalanmadan hem traktörden hem de işçilikten tasarruf edeceğiz. Umarım bulunduğumuz bölgede örnek oluruz" dedi.

'ORTALAMA AYLIK 30 BİN LİRA FATURA ÖDÜYORUZ'

Elektrik ile sulama yaptıklarında ayda ortalama 30 bin lira gibi bir fatura ile karşılaştıklarını dile getiren çiftçi Hacı Kerimoğlu, "20 dönümlük arazim için güneş enerjisi çalışması bana 35 bin liraya mal oldu. Haftanın 4 günü sulama yapıyoruz, kalan 3 gün de fazladan kalıyor. Gerçekten bu güneş enerjisi sisteminin büyük bir avantajını göreceğimize inanıyoruz. Tüm çiftçilere sesleniyorum güneş olan bölgelerde, herkes güneş enerjisi sistemleri kurarak ekin veya bahçelerini sulasalar, çok çok karlı çıkarlar"diye konuştu. - Mardin