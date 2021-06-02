Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep
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Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep

İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün - Haberler | Güncel

Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, kayısı ağaçlarında yetişen ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan çağlalara hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep oluyor.

Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep

IĞDIR - Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, kayısı ağaçlarında yetişen ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan çağlalara hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep oluyor.

Iğdır, sahip olduğu iklimi ve coğrafi şartları itibariyle birden fazla meyve ve sebzenin yetiştirilebilmesinden dolayı Doğu'nun Çukurova'sı olarak kabul ediliyor. Komşu illere göre daha sıcak bir iklime sahip olmasından dolayı Türkiye'de özellikle kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Iğdır'da, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kayısı ağaçlarında yetişen çağlalar güzel görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle tadından dolayı tercih edilen Iğdır çağlası, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan kişiler tarafından büyük ilgi görüyor.

"Birçok ülkeye satışını gerçekleştirebiliyoruz"

Kayısı ağaçlarında yetişen çağlaların ve kayısıların tam anlamıyla olgunlaşmasından sonra ülke içinden ve ülke dışından büyük ilgi gördüğünü söyleyen kayısı yetiştiricisi Doğan Kabak, "Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşıyorum. Kayısı yetiştiriciliği bizde baba mesleği olduğu için küçüklüğümüzden beri bu işi yapıyoruz. Kayısı ağaçlarımız şu anda 8-9 yaşlarında olan genç ağaçlardır. Ağaçlarımızda yetişen kayısılar şu anda çağla olmuş bulunmaktadır. 15-20 gün sonra kayısılarımız tam anlamıyla olgunlaşmış olup satışa sunulacaktır. Talebe göre kayısılarımızı ve çağlalarımızı önce kendi yerli halkımıza satıyoruz. Daha sonra il dışına satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. En son aşama ise soğuk hava depolarına girdikten sonra başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye satışını gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

"Kayısılarımızı farklı şekillerde değerlendirebiliyoruz"

Genç ve yaşlı kayısı ağaçlarının farklı bakım gerektirdiğine dikkat çeken 2 çocuk babası Kabak, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Şu gördüğünüz ağaçlar genç olduğu için kayısılarımız lekesiz bir şekilde yetişiyor. Genç ağaçlarımızı haşerelere karşı bir kere ilaçlamamız yeterli oluyor. Ancak yaşlı ağaçlarımızda genelde iki kez ilaçlama ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü yaşlanan ağaçlarda haşereler çok çabuk görülebildiği için kayısı ağaçlarımız zarar görebiliyor. Ağaçlarımızı yılda 3 yada 4 kere sulamamız yeterli oluyor. Kayısılarımızı farklı şekillerde değerlendirebiliyoruz. Örneğin bu kayısılarla çok güzel kayısı hoşafı yapabiliyoruz. Aynı zamanda kayısı reçeli de yapabiliyoruz. Özellikle kuruyemişçiler tarafından yoğun talep olmasından dolayı kayısılarımızı kurutulmuş şekilde de satabiliyoruz."

Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep
Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep
Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep
Kayısı ağaçlarında yetişen çağlalara yoğun talep

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Akgün

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