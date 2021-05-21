Kayısı ağaçları yandı, Fırat EDAŞ'tan şikayetçi oldu
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Kayısı ağaçları yandı, Fırat EDAŞ'tan şikayetçi oldu

Kayısı ağaçları yandı, Fırat EDAŞ'tan şikayetçi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, bahçesinde yangın çıkıp 30 kayısı ağacı zarar gören bahçe sahibi, meydana gelen yangın nedeniyle Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (Fırat EDAŞ) şikayetçi oldu.

Malatya'da, bahçesinde yangın çıkıp 30 kayısı ağacı zarar gören bahçe sahibi, meydana gelen yangın nedeniyle Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (Fırat EDAŞ) şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde, bahçe yangınında Ö.O. isimli şahsa ait 30 adet kayısı ağacı zarar görmüş, olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri tarafından elektrik direğindeki yüksek enerji yüklü nakil hatlarından birinin kopması sonucu yangını çıktığı belirlenmişti. Olayın ardından bahçe sahibi Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet ederek, zararının giderilmesini istedi.

Bahçe sahibi Ö.O.'nun şikayeti ve Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Fırat EDAŞ yetkilisi Y.A. isimli şahsın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Şahsın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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