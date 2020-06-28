Kayışdağı Ormanı'nda yangının verdiği hasar havadan görüntülendi Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.

Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki Kayışdağı Ormanı alanında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, itfaiye helikopteri ve iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangının verdiği hasar, yangın kontrol altına alındıktan sonra havadan drone ile görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA