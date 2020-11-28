Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı
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Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı

28.11.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:49

Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı Ataşehir Kayışdağı Ormanı'na mantar toplamak için giden yaşlı kadın, dengesini kaybederek yere düştü.

Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı

İSTANBUL - Ataşehir Kayışdağı Ormanı'na mantar toplamak için giden yaşlı kadın, dengesini kaybederek yere düştü. Ayağı kırılan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Ormanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğluyla birlikte mantar toplamak için ormana giden 64 yaşındaki Zeynep Taşçı, dengesini kaybederek yere düşen. Yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı. Taşçı'nın oğlu sağlık ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı kırılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak ambulansın olduğu yere kadar taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ormana mantar toplamaya gelen vatandaşlardan biri, "Mantar ararken ayağı kayıp düştü. Ayağı kırılmış herhalde. Biz de hemen yardıma koştuk. Oğluyla birlikte gelmiş" dedi.

Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı
Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı
Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı
Kayışdağı Ormanı'nda mantar toplarken yere düşen yaşlı kadının ayağı kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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