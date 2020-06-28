Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın havadan görüntülendi

Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yangın çıktı.

Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın havadan görüntülendi
28.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:52

Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yangın çıktı. Helikopterle havadan da müdahale edilen ve yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Ormanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki Kayışdağı Ormanı'ında başladı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine iki adet yangın helikopteri çağrıldı. İş makinelerinin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına tanık olan bir vatandaş, "Biz yemek yiyorduk, baktık ki yangın çıkmış, mangal dumanı zannettik, itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar çok sayıda itfaiye geldi. Hep birlikte yardım ettik. Allah'a şükürler olsun kısa sürede söndürüldü. Birilerinin yaktığı iddia ediliyor. Emniyet güçleri geniş çaplı çalışma yapıyor" diye konuştu.

Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
G.Saray'da inanılmaz hata! Okan güçlükle çıkardı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Genç Kaza Yangın Hindistan
Şu an buradasınız: Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 21:15:53. #1.15#
title