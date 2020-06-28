Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın havadan görüntülendi Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yangın çıktı.

Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yangın çıktı. Helikopterle havadan da müdahale edilen ve yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Ormanda çıkan yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki Kayışdağı Ormanı'ında başladı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine iki adet yangın helikopteri çağrıldı. İş makinelerinin de müdahale ettiği yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına tanık olan bir vatandaş, "Biz yemek yiyorduk, baktık ki yangın çıkmış, mangal dumanı zannettik, itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar çok sayıda itfaiye geldi. Hep birlikte yardım ettik. Allah'a şükürler olsun kısa sürede söndürüldü. Birilerinin yaktığı iddia ediliyor. Emniyet güçleri geniş çaplı çalışma yapıyor" diye konuştu.

Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA