KAYIŞDAĞI'NDA YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KAYIŞDAĞI'NDA YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kayışdağı'ndaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan 1 hektarlık alan havadan görüntülendi.

KAYIŞDAĞI'NDA YANAN ORMANLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
29.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:58

Kayışdağı'ndaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan 1 hektarlık alan havadan görüntülendi. 

Yangın dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen tahribat havadan drone ile görüntülendi.

Görüntü dökümü: ----------------------Havadan görüntüler -Yanan ormanlık alandan görüntü-Genel  ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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