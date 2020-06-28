Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.

Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

İSTANBUL - Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alandan çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA