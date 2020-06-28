Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı.
28.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:04
Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
İSTANBUL - Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.
Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyük bir alana sirayet etti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken yangın helikopteri de havadan destek verdi. Ormanlık alandan çıkan yangın havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA