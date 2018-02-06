Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin kalan kısmında maç kaybetmeden devam etmeyi planladıklarını belirterek, "Ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman daha iyiye gideceğiz." dedi.

Sözeri, kulübün spor tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Gazişehir Gaziantep olarak belirlenen hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Takım olarak kayıpsız devam ettiklerini dile getiren Erkan Sözeri, "Sistemimize baktığımız zaman gelişerek devam eden bir oyunumuz var. Çok isteyen ve arzulayan, kendine bu takımın bir parçası olmayı ilke edinen oyuncu grubumuz bulunuyor. Bunu da kaybetmemek için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligin kalan kısmında maç kaybetmeden gitmeyi hedeflediklerini aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Bu sezon ilk ikiyi hedeflediğimiz için, maç kaybetme şansımız yok. Kayıpsız gitmenin planlarını yapıyoruz. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Bu oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman daha iyiye gideceğiz. 'Kader gayrete aşıktır' diye bir söz vardır. Gayret ederseniz kaderiniz de güzel olur."

Futbol Şube Sorumlusu Erhan Özmen de Gazintep'in büyük bir kent olduğunu ve ekonomideki destanı, sporda da gösterip takımı Süper Lig'e çıkartmak istediklerini belirtti.

Basın toplantısına, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Demsoy ve Ömer Şahin de katıldı.