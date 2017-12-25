Kayıpları 'Keş' Bulacak

Dorlion Arama Kurtarma'nın (DAK) yeni üyesi 'Keş', kayıp şahısları bulmak için çalışacak.



Weimaraner cinsi takip köpeği Keş, bugüne kadar arazi şartlarında operasyon ve tatbikat eğitimleri aldı. Şehir içi arama eğitimlerinde de başarılı olan Keş, artık kalabalık mekanlarda da operasyonlara hazır hale geldi. DAK'ın Köpekli Arama Kurtarma Timi'nde görev alan Keş, 1 yaşında ve haftanın 5 günü eğitim alıyor. Köpek eğitimi konusunda aktif olan DAK üyeleri Arif Necmi Türe ve Mehmet Hakan Döner tarafından eğitilen Keş, kayıp şahıs operasyonları için her zaman hazır. - ESKİŞEHİR