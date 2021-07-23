Kayıp zihinsel engelli vatandaş bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve dün saat 18.00 sıralarında çıktığı evine dönmeyen zihinsel engelli vatandaş bugün sabah saatlerinde bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ve dün saat 18.00 sıralarında çıktığı evine dönmeyen zihinsel engelli vatandaş bugün sabah saatlerinde bulundu.

Annesiyle birlikte yaşadığı Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesindeki evlerinden dün saat 18.00 sıralarında ayrılan Adem Kaptur (42), bir daha geri dönmedi. Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Adem Kaptur'un eve geri dönmediğini fark eden annesi durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine mahallede arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri kayıp adamı aramaya başladı. Adem Kaptur, sabah saatlerinde bir alışveriş merkezinde bulundu. Kaptur'un durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı