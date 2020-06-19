Kayıp zihinsel engelli Ümmü, 24 saat sonra ormanda bulundu DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54), 24 saat sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54), 24 saat sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Çal'ın kırsal Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan, dün saat 08.00 sıralarında evden ayrıldı. Son olarak komşuları tarafından mahallede görülen Ceylan'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine endişenen ailesi, gidebileceği yerlere baktı. Aile, Ümmü'ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri, Ümmü Ceylan'ı arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri drone destekli ormanda tarama yaptı. Ancak Ceylan'a ulaşılamadı. Bugün saat 08.00 sıralarında ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban, Ümmü Ceylan'ı evlerine 4 kilometre mesafedeki Erikli mevkisinde bir çeşmenin başında buldu. Çobanın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümmü Ceylan'ı Çal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada kontrolden geçirilen Ceylan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA