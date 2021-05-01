Kayıp zihinsel engelli kadın kulübede bulundu

GİRESUN'un Görele ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Zahide Atmacaoğlu (58), evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde bulundu.

GİRESUN'un Görele ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli Zahide Atmacaoğlu (58), evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta fındık bahçesindeki kulübede bitkin halde bulundu.

İlçeye bağlı Kaynar köyünde 29 Nisan günü evden çıkan Zahide Atmacaoğlu, akşam eve dönmeyince, yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT'tan oluşan 103 kişilik ekip, fındık bahçeleri ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Ekipler, 3 gündür sürdürülen arama çalışmaları sonunda Zahide Atmacaoğlu'nu evinden yaklaşık 10 kilometre mesafedeki akrabasına ait bir fındık bahçesi içerisindeki kulübede buldu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Zahide Atmacaoğlu, ailesine teslim edildi.

- Giresun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU