Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
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Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu

13.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 gün önce kaybolan zihinsel engelli İzzet Döndü (46), 160 kilometre uzaklıktaki İznik ilçesinde bulundu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 6 gün önce kaybolan zihinsel engelli İzzet Döndü (46), 160 kilometre uzaklıktaki İznik ilçesinde bulundu. Bir polis memuru, üşüyen Döndü'ye mont alıp, giydirdi. 

Yüzde 80 zihinsel engelli olan İzzet Döndü, 7 Ocak günü, ailesiyle yaşadığı Mustafakemalpaşa'daki evinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü, polis ile jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Anne ve kızı, ayrıca bir televizyon programına katılarak, İzzet Döndü'nün bulunması için yardım istedi.

160 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken, bir kişi İzzet Döndü'nün İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi'ndeki Yeşil Cami'nin bahçesinde oturduğunu bildirdi. İhbar üzerine cami bahçesine gelen polis ekipleri, İzzet Döndü'yü buldu. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Döndü, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Döndü'nün bulundu haberini alan ailesi ise sevinç yaşadı.

POLİS MEMURU MONT ALDIİzzet Döndü'nün üşüdüğünü gören polis memuru ise, bir mağazadan aldığı montu adama giydirdi Polis memurunun montu Döndü'ye giydirdiği anlar kameraya yansıdı.

Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu
Kayıp zihinsel engelli adam, 160 kilometre uzakta bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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