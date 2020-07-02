Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu İki gündür kayıp olan minik Yusuf için tüm şehir seferber olmuştu 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş: "Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik" Eskişehir'de,...

02.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:55

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

İki gündür kayıp olan minik Yusuf için tüm şehir seferber olmuştu

10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Eskişehir AKUT Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş:

"Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'den acı haber geldi. Minik Yusuf, kaybolduğu değerlendirilen alanın 1,5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'de, iki gün önce akşamüstü saat 17.00 sıralarında, iddialara göre 10 yaşındaki Yusuf Gurubi annesinin elini bırakarak kaçtı. Markete gittiği düşünülen otizmli minik Yusuf'tan bir daha haber alınamamıştı. Kayıp ihbarının ardından son görüldüğü yerler görgü tanıkları ve güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, Yusuf'un görüldüğü bölgelerde geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.

'Kurbağa adamlar Ankara'dan geldi'

Iraklı ailenin en küçük çocuğu olan Yusuf Gurubi'nin sulama kanalına düşme ihtimali değerlendirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 'Kurbağa adamlar' kente gelerek arama faaliyetlerine başladı. Dün yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, akşam karanlığı nedeniyle ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı.

'AFAD, gönüllü itfaiye dalgıçları, AKUT ve DAK arama kurtarma çalışmalarına katıldı'

Ayrıca minik Yusuf'un gidebileceği alanlar aranmaya devam ederken, polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına Eskişehir AFAD, Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timi, Eskişehir AKUT ve DAK ekipleri de destek verdi. Sulama kanalının devamındaki bentte çalışmalara katılan ekipler, gece saatlerine kadar adeta canla başla çalıştı.

'Acı haber sabah saatlerinde geldi'

Bugün sabah 7.30 itibariyle tekrar arama kurtarma faaliyetlerine devam eden ekipler, kayıp ihbarından bu yana geçen 41 saat sonra, Yeşiltepe Mahallesi Kanallar Sokaktaki sulama kanalında 10 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenini buldu. Dalgıç polisler ve arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla minik Yusuf'un cansız bedeni kanaldan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.

"Debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik"

Yapılan arama çalışmaları hakkında konuşan Eskişehir AKUT Operasyon Sorunlusu Ercüment Kocabaş, "Kanalı arama yönüne gittik. Suyun kesilmesini biraz bekledik. Debi düştükten sonra aramalara hız verdik. Aramalar sonucunda maalesef cansız bedenine ulaştık. Düştüğü düşünülen yerden burası yaklaşık 1,5 kilometre ve debinin yüksek olması sebebiyle buraya sürüklendiğini tahmin ettik. Maalesef buradan çıktı" ifadelerini kullandı.

Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Haber
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı Haber
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Adem Büyük Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayıp Yusuf'un cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:26:45. #1.14#
title