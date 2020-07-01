Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış
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Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış

Eskişehir'de, dünden beri aranan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin kardeşi Yasemin Gurubi, parka gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı.

Kayıp Yusuf annesinin elini bırakıp kaçmış
01.07.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:38

Eskişehir'de, dünden beri aranan 10 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi'nin kardeşi Yasemin Gurubi, parka gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Hareketlerinden normal olmadığı zaten belli, insanların fark etmemelerine şaşırıyorum" dedi.

Dün saat 17.00 sıralarında kaybolan Irak uyruklu Muhammed ve Esra Gurubi ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 10 yaşında otizmli Yusuf'un arama çalışmaları devam ediyor. En son akşam saat 22.00 sıralarında Uluönder Göletli Park'ta görülen minik Yusuf'u, polis ekipleri karadan, sudan ve havadan bulmaya çalışıyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden gelen 'kurbağa adamlar' tarafından yapılan ortak çalışmalarda, Yusuf'un en son görüldüğü güzergahlar karadan, sudan ve havadan kontrol ediliyor.

'Kurbağa adamlar 8 kilometrelik alanı taradı'

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden gelen kurbağa adamlar, gün boyu sulama kanalında arama faaliyetlerine devam etti. Yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan ekipler, ilk günkü arama çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Eskişehir Emniyet Müdürlüğünün iz takip köpeği de aramalara katılırken, aynı anda drone da kaldırılarak minik Yusuf havadan arandı.

"Annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı"

Iraklı ailenin en büyük çocuğu olan 19 yaşındaki Yasemin Gurubi, kardeşinin nasıl kaybolduğunu anlatarak, "Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştık. Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, Anadolu Üniversitesi'nin yanında kameralara görülmüş. Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı.

"Hareketlerinden belli zaten normal olmadığı insanların fark etmediklerine şaşırıyorum"

Ayrıca kardeşinin bulunması için hemen her yere haber verdiklerini söyleyen abla, "Üzerinde mavi tişört, gri eşofman vardı. Ayakkabısız olarak görmüşler. Maskesi de vardı. Hareketlerinden belli zaten normal olmadığı, insanların fark etmemelerine şaşırıyorum. Görenlerin polisi aramalarını rica ediyorum. 24 saat geçti nerede olduğu bile belli değil. Otizmli olduğu için ne olacağını bilemiyoruz. Dün aradık bugün de aradık. Otobüs şoförleri haberi olsun diye belediyeye de gittim, ama bulamıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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