Kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu
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Kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu.

24.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:49
Kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu

'ın ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı kadın ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu.


Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.


Uzun zamandır kırsalda susuz kalan yaşlı kadına jandarma astsubay kendi elleriyle su içirdi. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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