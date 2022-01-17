Kayıp yaşlı adamın, ormanda parçalanmış cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp yaşlı adamın, ormanda parçalanmış cesedi bulundu

Kayıp yaşlı adamın, ormanda parçalanmış cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 15 gündür kayıp olan Metin Tolunay'ın (77) ormanda hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 15 gündür kayıp olan Metin Tolunay'ın (77) ormanda hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu'da TOKİ Konutlarında oturan Metin Tolunay, 15 gün önce kayboldu. Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay'ın evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu. Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Unutkanlık yaşadığı belirtilen evli ve 2 çocuk babası Metin Tolunay, otopsinin ardından Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da yangın dehşetinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

 Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi

Kimyasal üreten fabrikada çıkan yangın, koca binayı küle çevirdi

 Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin isyanı yürek burktu: Hayatımı batırdılar

Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin isyanı yürek burktu: Hayatımı batırdılar
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Harmancık, Emekli, Bursa, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title